Füzulidə evin həyətindən kişi meyiti tapıldı

Füzuli rayonunda kişi evinin həyətində ölü vəziyyətdə tapılıb.

Day.Az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Zobucuq-2 qəsəbəsində qeydə alınıb.

Qəsəbə sakini, 84 yaşlı Cavanşir Şamil oğlu Bayramovun meyiti yaşadığı evin həyətində aşkarlanıb.

Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.