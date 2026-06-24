https://news.day.az/azerinews/1843693.html Füzulidə evin həyətindən kişi meyiti tapıldı Füzuli rayonunda kişi evinin həyətində ölü vəziyyətdə tapılıb. Day.Az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Zobucuq-2 qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini, 84 yaşlı Cavanşir Şamil oğlu Bayramovun meyiti yaşadığı evin həyətində aşkarlanıb. Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Füzulidə evin həyətindən kişi meyiti tapıldı
Füzuli rayonunda kişi evinin həyətində ölü vəziyyətdə tapılıb.
Day.Az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Zobucuq-2 qəsəbəsində qeydə alınıb.
Qəsəbə sakini, 84 yaşlı Cavanşir Şamil oğlu Bayramovun meyiti yaşadığı evin həyətində aşkarlanıb.
Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
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