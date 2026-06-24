https://news.day.az/azerinews/1843750.html Bakıda zibilliyə atılan maşın GÖRƏNLƏRİ TƏƏCCÜBLƏNDİRDİ Bakının Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində, Şuşa şəhərciyi ərazisində maraqlı hadisə qeydə alınıb. Day.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, ərazidə yerləşən zibillikdə "Chevrolet Cobalt" markalı minik avtomobili aşkarlanıb. Avtomobilin üzərində dövlət qeydiyyat nişanı yoxdur, şüşələrinin bir hissəsi isə sınıq vəziyyətdədir.
Bakıda zibilliyə atılan maşın GÖRƏNLƏRİ TƏƏCCÜBLƏNDİRDİ
Bakının Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində, Şuşa şəhərciyi ərazisində maraqlı hadisə qeydə alınıb.
Day.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, ərazidə yerləşən zibillikdə "Chevrolet Cobalt" markalı minik avtomobili aşkarlanıb.
Avtomobilin üzərində dövlət qeydiyyat nişanı yoxdur, şüşələrinin bir hissəsi isə sınıq vəziyyətdədir.
Sakinlərin verdiyi məlumata görə, nəqliyyat vasitəsi uzun müddətdir ki, həmin ərazidədir. Avtomobilin kimə məxsus olduğu hələlik məlum deyil.
Avtomobilin sahibi və ya onunla bağlı məlumatı olan şəxslərdən aidiyyəti qurumlara müraciət etmələri xahiş olunur.
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