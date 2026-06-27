https://news.day.az/azerinews/1844473.html DYP nəzarət-profilaktiki tədbirlər həyata keçirir - FOTO - VİDEO Bakı Şəhər DYP İdarəsi tərəfindən motosiklet və mopedlərin iştirakı ilə baş verə biləcək yol-nəqliyyat hadisələrin qarşısının alınması istiqamətində nəzarət-profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
DYP nəzarət-profilaktiki tədbirlər həyata keçirir - FOTO - VİDEO
Bakı Şəhər DYP İdarəsi tərəfindən motosiklet və mopedlərin iştirakı ilə baş verə biləcək yol-nəqliyyat hadisələrin qarşısının alınması istiqamətində nəzarət-profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir.
Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Tədbirlərin məqsədi bu tip nəqliyyat vasitələrindən istifadə edən şəxsləri yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə təşviq etmək, həm özlərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Motosiklet və moped sürücülərini məsuliyyətli olmağa, qaydalara riayət etməyə və təhlükəsizliyi ön planda tutmağa çağırırıq.
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