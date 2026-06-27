https://news.day.az/azerinews/1844474.html Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində yağıntı intensiv və güclüdür - FAKTİKİ HAVA Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı intensiv və güclüdür. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Mətbuat Xidmətinin iyunun 27-si saat 15:00-a olan məlumatında qeyd olunub.
Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində yağıntı intensiv və güclüdür - FAKTİKİ HAVA
Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı intensiv və güclüdür.
Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Mətbuat Xidmətinin iyunun 27-si saat 15:00-a olan məlumatında qeyd olunub.
Bildirilib ki, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Gəncə, Goranboy, Naftalan, Gədəbəy, Daşkəsən, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Kəlbəcər, Qusar, Şahdağ, Tərtər, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Neftçalada arabir şimşək çaxır, yağış yağır.
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