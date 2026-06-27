Fərman Həsənov UFC-də qələbə qazanıb

Bakıdan keçirilən UFC turnirində ilkin döyüşlərə yekun vurulub.

Son görüşdə yarımorta çəkidə Fərman Həsənov Erik Nolanla (ABŞ) qarşılaşıb.

Görüş Fərman Həsənovun qələbəsi ilə yekunlaşıb.