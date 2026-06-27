https://news.day.az/azerinews/1844503.html Fərman Həsənov UFC-də qələbə qazanıb Bakıdan keçirilən UFC turnirində ilkin döyüşlərə yekun vurulub. Son görüşdə yarımorta çəkidə Fərman Həsənov Erik Nolanla (ABŞ) qarşılaşıb. Görüş Fərman Həsənovun qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Fərman Həsənov UFC-də qələbə qazanıb
Bakıdan keçirilən UFC turnirində ilkin döyüşlərə yekun vurulub.
Son görüşdə yarımorta çəkidə Fərman Həsənov Erik Nolanla (ABŞ) qarşılaşıb.
Görüş Fərman Həsənovun qələbəsi ilə yekunlaşıb.
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