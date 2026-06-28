https://news.day.az/azerinews/1844638.html Çində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib Çinin Siçuan vilayətində 5,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələnin episentri Sünçan şəhərindən 311 km qərbdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib. Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
Çində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
Çinin Siçuan vilayətində 5,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Sünçan şəhərindən 311 km qərbdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
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