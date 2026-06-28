Çində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib

Çinin Siçuan vilayətində 5,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri Sünçan şəhərindən 311 km qərbdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.