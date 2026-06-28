Babək rayonunda yol qəzası:

Naxçıvanda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Babək rayonunun Yarımca kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 67-BM-140 dövlət qeydiyyat nişanlı "VAZ-21015" markalı avtomobillə 75-AF-754 dövlət qeydiyyat nişanlı "NAZ-Lifan" markalı avtomobil toqquşub.

Qəza nəticəsində 2009-cu il təvəllüdlü Abbasov Namiq Qılman oğlu, 2003-cü il təvəllüdlü Hacıyev Elnur Çingiz oğlu və 2010-cu il təvəllüdlü Ələkbərov Amin Təbriz oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.