https://news.day.az/azerinews/1844735.html Sumqayıtda 1200 abonentin qazı kəsiləcək - SƏBƏB Sumqayıt şəhərində 1200 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən Day.Az-a verilən məlumata görə, şəhər ərazisində 159 mm-lik yeraltı qaz xəttində aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar iyunun 29-da saat 13:00-dan etibarən 1200 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Sumqayıtda 1200 abonentin qazı kəsiləcək - SƏBƏB
Sumqayıt şəhərində 1200 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən Day.Az-a verilən məlumata görə, şəhər ərazisində 159 mm-lik yeraltı qaz xəttində aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar iyunun 29-da saat 13:00-dan etibarən 1200 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qaz təchizatının təmir işləri başa çatdıqdan sonra mərhələli şəkildə bərpa ediləcəyi gözlənilir.
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