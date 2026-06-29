https://news.day.az/azerinews/1844754.html Bakıda restoranda bloqerlər saçyolduya çıxdı - VİDEO Paytaxtın məşhur istirahət məkanlarından birində xoşagəlməz hadisə baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müştərilərin gözü qarşısında bir qrup gənc qadın arasında yaranan sözlü mübahisə qısa zamanda böyüyərək qalmaqala çevrilib və tərəflər bir-birinə ağır ifadələr işlədiblər.
Bakıda restoranda bloqerlər saçyolduya çıxdı - VİDEO
Paytaxtın məşhur istirahət məkanlarından birində xoşagəlməz hadisə baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müştərilərin gözü qarşısında bir qrup gənc qadın arasında yaranan sözlü mübahisə qısa zamanda böyüyərək qalmaqala çevrilib və tərəflər bir-birinə ağır ifadələr işlədiblər.
Hadisə yerində olan şəxslərin çəkdikləri videolar isə sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Yayılan materiallardan məlum olur ki, münaqişənin əsas iştirakçıları sosial mediada kifayət qədər tanınan çoxsaylı izləyiciləri Elita və Behri adlı bloqerlərdir.
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