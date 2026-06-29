https://news.day.az/azerinews/1844758.html Vaqif Qurbanoğlunun qızı vəfat etdi Salyanın məşhur xanəndələrindən olmuş mərhum Vaqif Qurbanoğlunun qızı Zülfiyyə vəfat edib. Day.Az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra 52 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət etsin! Xatırladaq ki, onun atası Vaqif Qurbanoğlu da bir neçə ay əvvəl vəfat etmişdi.
Vaqif Qurbanoğlunun qızı vəfat etdi
Salyanın məşhur xanəndələrindən olmuş mərhum Vaqif Qurbanoğlunun qızı Zülfiyyə vəfat edib.
Day.Az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra 52 yaşında dünyasını dəyişib.
Allah rəhmət etsin!
Xatırladaq ki, onun atası Vaqif Qurbanoğlu da bir neçə ay əvvəl vəfat etmişdi.
Qeyd edək ki, Vaqif Babayev 1949-cu ildə Salyan şəhərində doğulub. Tanınmış Aşıq Qurbanxanın oğludur.
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