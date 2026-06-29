https://news.day.az/azerinews/1844776.html Raisa Abbasova dənizdə batdı Bakıda daha bir nəfər dənizdə batıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Pirşağı çimərliyində qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Raisa Abbasova dənizdə çimərkən boğularaq ölüb. Araşdırma aparılır.
Raisa Abbasova dənizdə batdı
Bakıda daha bir nəfər dənizdə batıb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Pirşağı çimərliyində qeydə alınıb.
Bakı şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Raisa Abbasova dənizdə çimərkən boğularaq ölüb.
Araşdırma aparılır.
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