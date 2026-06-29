Raisa Abbasova dənizdə batdı

Bakıda daha bir nəfər dənizdə batıb.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Pirşağı çimərliyində qeydə alınıb.

Bakı şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Raisa Abbasova dənizdə çimərkən boğularaq ölüb.

Araşdırma aparılır.