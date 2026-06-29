Venesuelada növbəti dəfə zəlzələ oldu
Venesuela sahillərində 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri paytaxt Karakasdan 42 kilometr şimalda, 3 milyondan çox insanın yaşadığı yerdə yerləşib. Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Sunami təhlükəsi barədə məlumat verilməyib.
İyunun 24-də Venesuelada iki güclü təkan baş verib. ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, birinci təkan 7,2, ikincisi isə 7,5 bal gücündə olub. Bu təkanlardan sonra 512 təkrar təkan qeydə alınıb. Venesuela hakimiyyət orqanlarının son məlumatlarına görə, ölənlərin sayı 1450-yə çatıb, 3200-dən çox insan xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Çoxsaylı yaşayış binaları dağılıb, infrastruktur və xəstəxanalar zədələnib, ölkənin əsas hava limanı bağlanıb.
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