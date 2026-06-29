https://news.day.az/azerinews/1844838.html Küləkli hava şəraiti ilə bağlı SARI XƏBƏRDARLIQ İyunun 30-u və iyulun 1-də bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı SARI XƏBƏRDARLIQ
İyunun 30-u və iyulun 1-də bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Gəncə, Mingəçevir, Goranboy, Samux, Naftalan, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Kəlbəcər, Laçın, Yardımlı, Lerik, Naxçıvan MR-da sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
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