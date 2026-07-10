https://news.day.az/azerinews/1847152.html ADY-də son 6 ayda kükürd daşımaları 31% artıb "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında 483 min 777 ton yaxın kükürd və əlaqəli mallar daşıyıb. Bu barədə Day.Az-a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib. Məlumata əsasən, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 %-dən çoxdur.
ADY-də son 6 ayda kükürd daşımaları 31% artıb
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında 483 min 777 ton yaxın kükürd və əlaqəli mallar daşıyıb.
Bu barədə Day.Az-a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata əsasən, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 %-dən çoxdur. Tranzit rejimdə daşınmış kükürd yükünün həcmi 30 %-dən çox artaraq 369 min tondan 483 min tona yüksəlib. Bu göstəricinin böyük hissəsini qələvi metallar və metalloidlər, təqribən 8 300 tonu isə yeni aktivləşən xam kükürd təşkil edir.
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