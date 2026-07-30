ABŞ ordusu İrana qarşı zərbələr başa çatdırıb
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı zərbələri başa çatdırıb.
Bu barədə Mərkəzi Komandanlığın bəyanatında deyilir.
Bildirilir ki, qüvvələr İranda hərbi komandanlıq mərkəzləri, raket və pilotsuz təyyarə qurğuları, sahil müşahidə və müdafiə məntəqələri və dəniz imkanları da daxil olmaqla onlarla hədəfə zərbələr endirib.
"Zərbələr İran və onun əlaltılarının Amerika qüvvələrinə, kommersiya gəmiçiliyinə və qonşu Körfəz ölkələrinə yaratdığı təhdidləri daha da azaltmaq məqsədi daşıyırdı. 28 iyulda Yaxın Şərqdə yerləşən ABŞ qüvvələrinə qəfil hücum cəhdi olaraq İrandan çoxsaylı ballistik raketlər atıldı. Bütün İran raketləri uğurla ələ keçirildi. Hazırda 50 mindən çox ABŞ hərbçisi Yaxın Şərqdə yerləşdirilib və yüksək ayıq-sayıq, diqqətli, öldürücü və hazırlıqlı vəziyyətdədirlər", - deyə bəyanatda vurğulanır.
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