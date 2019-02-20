В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся показ полнометражного документального фильма "Silahdaşlar", снятого студией "Salnaməfilm", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссером-постановщиком фильма является заслуженный деятель искусств Низами Аббас, автор сценария - народный артист Рамиз Фаталиев.

Выступая на мероприятии, Рамиз Фаталиев отметил, что кинолента рассказывает о самоотверженности работников сферы кино, которые запечатлели трагические события 20 января 1990 года.

Было отмечено, что события 20 Января - символ борьбы за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.