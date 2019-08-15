В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 23 сентября в 19:00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку выступит Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На концерте народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде исполнит "Концерт для фортепиано с оркестром" Азера Дадашева, российская скрипачка Алена Баева - сочинение "Concerto Cantabile" всемирно известного композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина (впервые прозвучит в Баку).

Наряду с этим, в концертную программу войдут произведение Карла Дженкинса "Palladio" для струнного оркестра и сочинение Пауля Хиндемита "Minimax" для струнного квартета.

XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

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