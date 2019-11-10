https://news.day.az/culture/1174379.html В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы "Натиг" - ФОТО - ВИДЕО
В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы "Натиг" - ФОТО - ВИДЕО
10 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт ритм-группы Натиг под руководством народного артиста Азербайджана Натига Ширинова.
Как передает Day.Az, группа исполнила "Qaytağı", "Qaval rəqsi", "Bir qəlbdə iki ruh", "Yaradılış", "Atəşgah" и несколько новых композиций, подготовленных именно для этого концерта.
Концерт, который длился около двух часов, запомнился великолепным оформлением сцены, красочным перформансом и прошел с полным аншлагом.
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