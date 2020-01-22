В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров
В Музее Востока откроется выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.
Азербайджанские ковры и вышивки советских лет можно будет увидеть с 5 февраля по 1 марта.
"Экспозиция расскажет, как знаковые исторические события влияли на декоративно-прикладное искусство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспозиция соберет в себе 40 экспонатов, среди которых будут представлены ковры 1920-1970-х годов, входящие в коллекцию Азербайджанского национального музея ковра.
Кроме того, посетители смогут увидеть плакаты из фонда Марджани и революционные вышивки, датируемые 1920-1930-ми годами.
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