В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров

В Музее Востока откроется выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.

Азербайджанские ковры и вышивки советских лет можно будет увидеть с 5 февраля по 1 марта.

"Экспозиция расскажет, как знаковые исторические события влияли на декоративно-прикладное искусство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция соберет в себе 40 экспонатов, среди которых будут представлены ковры 1920-1970-х годов, входящие в коллекцию Азербайджанского национального музея ковра.

Кроме того, посетители смогут увидеть плакаты из фонда Марджани и революционные вышивки, датируемые 1920-1930-ми годами.