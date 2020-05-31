Бакинский детский и юношеский театр проведет онлайн-праздник для детей

Бакинский детский и юношеский театр при Главном Управлении культуры города Баку и Общественное объединение Miqrasiya Könüllüsü проведут онлайн-мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, отмечаемому ежегодно 1 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Развлекательное, интеллектуальное и театрализованное онлайн-мероприятие будет представлено на странице Бакинского детского и юношеского театра в Facebook.

Начало показа в 11:00 1 июня.

Напомним, что Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году.