Казахские режиссеры сняли фильм, посвященный 44-дневной Отечественной войне Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, передает Day.Az.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Казахстане, премьера документального фильма "Карабах - счастье, которое вернулось" состоялась в городе Алматы в рамках мероприятия, организованного посольством и посвященного Дню Победы и Дню солидарности азербайджанцев мира.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, влиятельный государственный деятель и писатель Олжас Сулейменов, генеральные консулы Турции, Пакистана и Афганистана в городе Алматы, известные политологи, общественные деятели, журналисты, инфлюенсеры и представители азербайджанской общины.

Снятый при поддержке азербайджанской общины в городе Алматы фильм имеет важное значение для казахского и русскоязычного контента; показ фильма планируется в Нур-Султане и других городах. Автором ленты является казахский журналист и документалист Алмас Алтай.