Руководители Бакинской академии хореографии совершили рабочий визит в Санкт-Петербург

Исполняющий обязанности ректора Бакинской академии хореографии, проректор по учебной работе Азиз Гараюсифли и художественный руководитель Академии, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде совершили рабочий визит в Санкт-Петербург (Россия), сообщили Day.Az в Академии.

В рамках визита представители Бакинской академии хореографии встретились с первым проректором Санкт-петербургского государственного института культуры Сергеем Шукшиным, обсудили вопросы в связи с подготовкой кадров в области культуры, в частности хореографического искусства, развитием образовательных, научных и культурных связей, проведением совместных конкурсов, фестивалей и конференций.

Особое внимание было уделено академическому обмену среди студентов и профессорско-преподавательского состава. Затем представители Бакинской академии хореографии ознакомились с дворцовыми интерьерами института, учебными аудиториями, концертными залами. По итогам встречи состоялось подписание между двумя вузами соглашения о сотрудничестве в области науки, образования и культуры.

В Мариинском театре прошла встреча Азиза Гараюсифли и известного балетного критика Александра Максова, на которой они обсудили прошлое, настоящее и будущее хореографического искусства.

Затем руководство Академии присутствовало в театре на показе балетов "Тысяча и одна ночь", "Спящая красавица", "Корсар", постановленных нашим соотечественником, заслуженным деятелем искусств России, главным балетмейстером Приморской сцены Мариинского театра Эльдаром Алиевым. Балет "Тысяча и одна ночь" был представлен под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эюба Гулиева.

После показа балета между Эльдаром Алиевым и руководством Академии прошла встреча, на которой была достигнута договоренность о проведении в Бакинской академии хореографии мастер-классов с участием Эльдара Алиева и семинаров российских педагогов. Начало проведения семинаров запланировано на осень.

Наряду с этим, состоялась встреча с главным директором Театральных мастерских "Возрождение" Геннадием Галицким, который отметил, что окажет поддержку Академии в приобретении оборудования и балетных костюмов.

Азиз Гараюсифли также встретился с выпускником Бакинской академии хореографии Мурадом Керимовым, который сейчас продолжает обучение в Санкт-Петербурге.

В заключение визита состоялась встреча с генеральным консулом Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым. На встрече состоялся обмен мнениями между сторонами. Султан Гасымов выразил готовность оказать поддержку талантливым выпускникам Бакинской академии хореографии для продолжения обучения в Санкт-Петербурге, а также в развитии сотрудничества между Академией и российскими вузами.