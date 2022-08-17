Ко дню рождения Муслима Магомаева в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ представят фильм «Низами»

В день рождения выдающегося советского и азербайджанского эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева - 17 августа - российским зрителям будет представлен фильм "Низами".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, показ фильма "Низами", главную роль в котором исполнил Муслим Магомаев, к 80-летию со дня рождения великого певца организовал павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

Художественный фильм "Низами" снят в 1982 году киностудиями "Азербайджанфильм" и "Мосфильм", режиссер - Эльдар Гулиев.

Историко-биографический кинороман посвящен великому азербайджанскому поэту и философу Низами Гянджеви. Роль Низами в картине блестяще исполнил Муслим Магомаев, а озвучил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.