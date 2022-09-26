Впервые в истории в австрийской церкви прозвучал мугам на органе

В самой древней церкви города Вены - римско-католической приходской церкви IV века Святого Петра - прошел вечер классической музыки, организованный Обществом азербайджанцев Австрии и Венской культурной организацией Culture Meeting Point. Концертная программа "Свободная Шуша" была представлена в честь Года города Шуша и 20-летия создания Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

На открытии вечера руководитель Culture Meeting Point, доктор философии по искусствоведению Фарах Таирова рассказала об истории, культуре и традициях города Шуша, который внес большую роль в развитие Азербайджана во всех сферах жизнедеятельности, подарив миру великих композиторов, вокалистов и исполнителей мугама, среди которых Узеир Гаджибейли, Бюльбюль, Хан Шушинский и другие.

Отметим, что впервые в австрийской церкви не только прозвучали азербайджанские композиции. Впервые в истории азербайджанский мугам, входящий в Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, был исполнен на органе!

Произведения были исполнены нашей соотечественницей из США, основателем, исполнительным директором Азербайджано-Американского музыкального фонда, лауреатом международных конкурсов Джамилей Джавадовой-Шпицберг. Гостям были также представлены произведения азербайджанских и немецких классиков Гара Гараева, Васифа Адыгезалова, Агшина Ализаде, Иоганна Эрнста Эберлина, Георга Муффата и Джозефа Реннера.

Выступление было встречено овациями зрителей, среди которых были представители общественности и дипломатических миссий, деятели культуры и науки.