В Баку пройдет концерт современного оркестра Mystery Ensemble под названием "Сны Миядзаки"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 16 марта в 20:00, состоится концерт современного оркестра Mystery Ensemble под названием "Сны Миядзаки", организованный RED EVENTS & Distribution ltd, сообщает Day.Az.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов. Оркестр создаёт волшебное настроение в самых атмосферных залах Баку.

Вы услышите фантастические саундтреки из всемирно известных мультфильмов авторства величайшего современного японского композитора Дзё Хисаиси. Окунитесь в мир фантастический музыки в завораживающем и красочном исполнении современного оркестра Mystery Ensemble. Восторг для всей семьи гарантирован. Необычайно красивый концерт в атмосферных интерьерах зала Филармонии уютным весенним вечером!

В программе: Joe Hisaishi - Summer (из м/ф "Кикудзиро"), Kiki's Delivery Service (из м/ф "Ведьмина служба доставки"), Path of The Wind Totoro (из м/ф "Мой сосед Тоторо"), One Summer Day (из м/ф "Унесенные призраками"), Howl (из м/ф "Ходячий замок"), Legend of Ashitaka (из м/ф "Принцесса Мононоке"), Carrying You (из м/ф "Небесный замок Лапута"), Nausikaa (из м/ф Навсикая из долины ветров), The Sixth Station Spirited Away (из м/ф "Унесенные призраками"), Totoro (из м/ф "Мой сосед Тоторо"), Ikue Asazaki - Obokuri-Eeumi (из м/ф "Самурай Чамплу"), John Cage - In a Landscape.

На протяжении своей долгой карьеры Хисаиси много работал над музыкой для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Он также создал музыкальное оформление Параолимпийских игр 1998 года в Нагано. Самые известные работы Хисаиси - к культовым фильмам Такеши Китано и, конечно, к мультфильмам Хаяо Миядзаки.

Хисаиси и Миядзаки - союз равнозначных гениальных творцов. В нем никогда точно не поймешь: фильмы Миядзаки стали гениальными благодаря музыке Хисаиси или музыка Хисаиси стала гениальной благодаря фильмам Миядзаки.

Дзё Хисаиси - один из самых известных японских композиторов. Свой первый альбом 'Information' он выпустил в 1982 году. В 1983 году Исао Такахата порекомендовал молодого композитора Хаяо Миядзаки для написания сопровождающего альбома к манге "Навсикая из Долины Ветров". Миядзаки так понравилась работа Хисаиси, что он предложил ему написать музыку к фильму "Навсикая из Долины Ветров". Работа над "Навсикаей" прославила Хисаиси. В благодарность он работал над всеми последующими фильмами Миядзаки.

Хисаиси рекордное количество раз (четыре) получал награду Японской Киноакадемии в номинации "Лучшая музыка к фильму". Три из них - награды за музыку к фильмам Такеши Китано: "Сонатина" (1993), "Ребята возвращаются" (1996), "Фейерверк" (1997). Также он написал для Китано саундтреки фильмов "Сцены у моря" (1992), "Кикудзиро" (1999), "Брат якудзы" (2001), "Куклы" (2002) и "Ямато" (2005).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!