В Филармонии состоялось грандиозное закрытие концертного сезона

В "Летнем зале" Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова представил грандиозный концерт "Летний вечер", посвященный закрытию концертного сезона, сообщает Day.Az.

В сопровождении оркестра выступили заслуженный артист Рамиль Гасымов (тенор), Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), Назрин Асланлы (скрипка), Мамед Раджабли (кларнет).

Были представлены произведения мировых классиков и современных авторов - Дж.Россини, И.Штрауса, Д.Бизе, З.Абреу, М.Понсе, Д.Шостаковича, А.Шоу, Ниязи, Т.Гулиева, А.Маркеса и Э.Мансурова.

Выступления артистов сопровождались овациями, и в завершение зал стоя приветствовал музыкантов, подаривших им прекрасный вечер.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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