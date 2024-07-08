В Азербайджане снимается анимационный фильм "Наргиз" о минной проблеме

В рамках производства при государственной поддержке проектов, победивших в конкурсе кинопроектов, организованном министерством культуры Азербайджана и Агентством кино (ARKA) в июле-октябре 2023 года, снимается короткометражный анимационный фильм "Наргиз", сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

"Наргиз" является одним из 11 проектов-победителей данного конкурса. Проект реализуется Peri Film MMC (Animafilm Studio). Режиссер-постановщик и художник-постановщик - Масуд Панахи, продюсер - Рашид Агамалиев, авторы сценария - Масуд Панахи, Исмаил Иман, Назрин Агамалиева, редакторы - Рафиг Мамедли и Гюльшан Гусейнова, ведущий аниматор - Фирангиз Багирова, художник storyboard - Кюбра Биннатова, художник-аниматор - Рустам Баширов, художники - Эльчин Хами Ахундов, Эмиль Ширан, Кюбра Биннатова, Назрин Гаджиева, аниматоры - Мехрибан Алиева, Рустам Баширов, Эмиль Ширан, координатор по производству - Зарифа Акберова, юрист - Эмиль Гезалов.

Главная цель фильма - привлечь внимание широкой общественности к минным полям на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, довести до внимания детей, а также взрослых опасность мин. Фильм планируется представить к концу 2024 года.

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