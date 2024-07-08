В Шеки прошел XIII Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь"

Один из самых древних и красивых городов, центров искусства и культуры Азербайджана Шеки, расположенный среди лесистых гор Большого Кавказа, вновь стал большой праздничной площадкой для множества гостей, в том числе из-за рубежа, сообщает Day.Az.

XIII Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", организованный министерством культуры, Союзом композиторов Азербайджана и исполнительной властью города, запомнился яркими красками.

На протяжении трех дней в Центре Гейдара Алиева, на территории Верхнего караван-сарая (Yuxarı karvansaray) - исторического памятника XVII века, и в летнем театре центра отдыха "Мархал" были представлены различные концертные программы с участием известных музыкальных и театральных коллективов, талантливых музыкантов из Азербайджана, Турции, России, Индии, Индонезии, Казахстана и Кыргызстана. Были проведены вечера памяти выдающихся деятелей музыкального искусства Азербайджана, композиторов Сулеймана Алескерова и Шафиги Ахундовой в связи с их 100-летними юбилеями.

В мероприятиях приняли участие художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор, член-корреспондент НАНА, народная артистка Фирангиз Ализаде, представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы, глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов, председатель Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Мурад Агабейли, представители общественности, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, зарубежные гости.

Особо было отмечено 2712-летие города Шеки, для гостей организованы экскурсии по достопримечательностям региона.

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