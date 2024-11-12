Азербайджанские народные песни покорили Нью-Йорк на международном конкурсе

В зале Бруно Волтер Линкольн-центра Нью-Йорка прошел гала-концерт IV Международного конкурса композиторов, проведенного обществом "Национальная музыка и глобальная культура". Президент National Music & Global Culture Society - заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов, доктор философии, профессор Наргиз Алиярова. Это первый и единственный международный конкурс композиторов в истории музыки Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе музыканта.

Концерт с приветственной речью открыла глава оргкомитета конкурса Наргиз Алиярова. Пианистка поблагодарила Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой за поддержку проекта.

Председатель жюри, заведующий композиторского отделения Джульярдской школы, известный композитор Мелинда Вагнер рассказала о своем участии в жюри конкурса. Диплом лауреата первой премии был вручен американскому композитору Киану Раеви.

В программе концерта были представлены произведения азербайджанских композиторов. Кроме того, были исполнены и азербайджанские народные песни, такие как Sarı gəlin, Ağacda alma, Aman, ovçu и другие.

На вечере выступила известная пианистка, президент National Music & Global Culture Society (Общества национальной музыки и глобальной культуры), заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международного конкурса, доктор философии, профессор Наргиз Алиярова.

Кроме того, в программе приняли участие живущий в США молодой азербайджанский ханенде Агиль Сулейманов, а также Chamber Music Ensemble of MSM.

Слушатели с огромным интересом и овациями встретили исполнителей.

IV Международный конкурс композиторов был посвящен азербайджанским народным песням. Целью конкурса является доведение до мировой музыкальной общественности принадлежности ряда азербайджанских народных песен, подвергшихся плагиату, именно азербайджанской культуре и их широкая пропаганда в мире. Победители конкурса были объявлены в День национальной музыки, отмечаемый в Азербайджане 18 сентября. Премьера произведений победителей состоялась в рамках Международного фестиваля Узеира Гаджибейли 28 сентября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку.