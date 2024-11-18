Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Проведение Азербайджаном COP29 является ярким примером растущего влияния нашей страны в глобальном масштабе и ее инициатив в борьбе с изменением климата. Высокий уровень проведения мероприятия еще раз свидетельствует о выдающихся организаторских способностях Азербайджана, лидерстве в области устойчивого развития и активном вкладе в решение глобальных проблем. Комплексность подготовительных работ, затраченные финансовые ресурсы и созданная современная инфраструктура способствуют укреплению позиции Азербайджана как страны-лидера в мировом масштабе.

Сразу после принятия решения о проведении COP29 в Баку правительство Азербайджана дало старт широкомасштабным подготовительным работам. На Бакинском Олимпийском стадионе была создана вся необходимая для мероприятия инфраструктура. Территория, где проходит мероприятие, оснащена высокотехнологичными информационными системами и системами безопасности, что обеспечивает комфорт и безопасность для гостей со всего мира.

Отзывы об организации Азербайджаном COP29 еще раз подтверждают, на каком высоком уровне подготовлено мероприятие. Министр окружающей среды Великобритании Майкл Гов охарактеризовал проведение COP29 в Баку как "шаг, повышающий стандарты организации на глобальном уровне" и назвал работу Азербайджана в этой области образцовой.

Специальный представитель Президента США по вопросам климата Джон Керри так же подчеркнул лидерство Азербайджана в решении глобальных климатических проблем, заявив, что Азербайджан является идеальным хозяином COP29. "Баку - идеальная платформа для глобального сотрудничества и конструктивного диалога", - отметил он.

Президент Всемирного банка Аджай Банга, обратив особое внимание на организационные усилия Азербайджана, отметил, что Азербайджан показывает важный пример не только в организации мероприятий, но и в продвижении глобального экологического равенства.

Проблемы, связанные с изменением климата, уже давно перестали быть предметом чисто научных дискуссий. Климатические вопросы стали инструментом геополитической конкуренции в эпоху глобального сотрудничества. Однако страны, наиболее пострадавшие от изменения климата - особенно страны Глобального Юга - понимают, что времени на споры уже не осталось, и призывают к срочным действиям.

Конференция в Баку доказала, что страна выступает активным лидером в решении глобальных вопросов.

COP29 - одно из мероприятий ООН по вопросам климата, проводимых с 1992 года. В нынешней конференции участвуют около 200 стран, в том числе главы крупных государств. Присутствие широкого спектра участников, от стран, проводящих многовекторную политику, таких как Турция и Саудовская Аравия, до лидеров западных государств, таких как Великобритания и Италия, еще раз подчеркивает важность конференции.

Одним из ключевых вопросов конференции стали призывы стран глобального Юга к финансовой поддержке борьбы с изменением климата. Эти страны требуют серьезных средств для смягчения последствий изменения климата. Такие вопросы, как торговые ограничения Европейского союза, все еще остаются спорными. Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, критикуют европейскую политику трансграничного регулирования выбросов углерода, считая ее противоречащей принципам свободной торговли. Каким бы острым ни был этот спор, хотя в конечном итоге консенсуса нет, была еще раз подчеркнута важность глобального согласия в таких вопросах.

Серьезным препятствием является нехватка финансовых средств, необходимых для реализации глобальных мер по проблемам климата. Хотя в 2009 году было достигнуто соглашение о ежегодном выделении средств в размере 100 миллиардов долларов, эта цель была достигнута лишь несколько раз. Страны глобального Юга требуют увеличения этой суммы до 1 трлн долларов. Это делает необходимым совершенствование модели финансирования и обеспечение более справедливого распределения.

Секретариат ООН по климату также сталкивается с трудностями в своей деятельности из-за отсутствия финансирования. Такие проблемы, как отложенные меры и сокращение рабочего времени, указывают на слабость коллективных усилий по решению климатических проблем.

Одной из основных тем, обсуждаемых в рамках COP29, является определение Новой коллективной количественной цели (NCQG). Азербайджан открыто заявил о позиции, что финансовое бремя борьбы с глобальным изменением климата не ложится исключительно на развивающиеся страны. Решение глобальных экологических проблем требует совместных усилий всех членов ООН.

В настоящее время объем финансовых ресурсов, необходимых для борьбы с изменением климата, измеряется триллионами долларов. По данным Организации Объединенных Наций, к 2025 году развивающимся странам необходимо выделять не менее 100 миллиардов долларов в год на проекты, связанные с изменением климата. Текущая реальность показывает, что для достижения этих целей необходима более широкая международная поддержка.

Созданная Азербайджаном современная платформа COP29 создаст условия для более эффективного проведения глобальных дискуссий и даст толчок достижению реальных результатов. Встречи на высоком уровне и решения, которые будут приняты в рамках COP29, позволят установить более амбициозные цели в борьбе с изменением климата.

Принимая COP29, Азербайджан не только продемонстрировал свои организаторские способности в глобальном масштабе, но и доказал, что является образцовой страной в решении глобальных климатических проблем. Но чтобы эти усилия принесли устойчивые результаты, развитые страны также должны взять на себя большую ответственность и увеличить финансовую и технологическую поддержку.

Эти инициативы нашей страны показывают, что она является ведущим государством, которое не только инициирует, но и предпринимает конкретные шаги для решения глобальных проблем. А это выводит Азербайджан на передний план в глобальной климатической дипломатии.

Азербайджан на конференции COP29 еще раз доказал, что ответственное лидерство на глобальном уровне возможно. Бакинская конференция не ограничивается обсуждением вопросов климата, а стала платформой для освещения основных проблем мировой политики. Усилия по решению проблем изменения климата - это шаг к созданию более безопасного и устойчивого будущего для человечества.

Однако реальный прогресс возможен только при кардинальном изменении глобальной политики. Азербайджан сделал важный шаг в этом направлении и показал реальное лидерство в борьбе за будущее человечества.