После указа Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане, у граждан страны возникли вопросы по поводу применения льгот и механизма компенсации, а также по ряду других аспектов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, экономист Вугар Байрамов внес ясность в ряд вопросов.

1. Будет ли выплачена компенсация гражданам, которые взяли кредит до девальвации и оплатили кредит его без каких-либо задержек? Предусматривается выплата компенсации образцовым кредиторам. К примеру, гражданин до 21 февраля 2015 года взял кредит на сумму в 10 тысяч долларов и, не смотря на две девальвации, не смог погасить кредит. Согласно указу, образовавшаяся в результате разница будет рассчитана в соответствие с утвержденным механизмом, и эта сумма будет выплачена лицу, уже погасившему свой кредит.

2. Обязаны ли лица, в данный момент ежемесячно выплачивающие кредит, продолжать свои выплаты?

После принятия указа также будут рассчитаны и выплаты по кредиту, и компенсация будет возвращена. С этой точки зрения нет каких-либо проблем в том, чтобы продолжать выплачивать кредит: гражданин получит компенсацию по этим средствам.

3. Льготы относятся лишь к кредитам, взятым в долларах США?

Льготы относятся к кредитам, взятым как в долларах, так и в национальной валюте - манатах. Граждане Азербайджана, взявшие кредит до 17 тысяч манатов, также смогут воспользоваться данной льготой.

4. Если размер компенсации, выплачиваемой по кредиту, в разы больше размера кредита после девальвации, как гражданин получит компенсацию?

В таком случае на имя гражданина будет открыт банковский счет, и средства будут перечислены на этот счет, с которого граждане смогут снять свои деньги.

5. В каком случае средства будут выплачиваться банку, а в каком случае гражданину?

Будет рассчитан размер компенсации, и дополнительные средства, оставшиеся после погашения долга, будут выплачены гражданину. Например, размер компенсации, которая будет выплачена гражданину после оценки долга, составляет четыре тысячи долларов. У гражданина остается долг в размере одной тысячи долларов. В таком случае три тысячи долларов выплачиваются за счет банковского счета гражданина, а оставшейся тысячей долларов гражданин погасит свой кредит.

6. Коснуться ли льготы кредитов, взятых в евро или рублях?

Льготы коснутся любой иностранной валюты в размере не более 10 тысяч долларов. В этой связи лица, взявшие кредит в рублях, смогут воспользоваться этой возможностью.

7. Будет ли выплачена компенсация гражданам Азербайджана, взявшим кредит из небанковских кредитных организаций?

Граждане Азербайджана, получающие кредит от всех видов кредитных структур, смогут воспользоваться этими льготами.

8. Смогут ли лица с сохранившимися долгами по кредитам погасить их после выплаты компенсации?

Например, после проведения оценки остаток по кредиту гражданина составляет шесть тысяч долларов и размер его компенсации - четыре тысячи долларов. В таком случае оставшийся долг по кредиту составляет две тысячи долларов. Данный долг переводится в манаты. В таком случае оставшийся долг составляет 3,4 тысячи манатов. Гражданину для выплаты этого долга выдается беспроцентный кредит сроком на один год и другой кредит сроком на пять лет по ставке в один процент. Составляется новый график выплаты, и значительно уменьшаются ежемесячные выплаты. То есть, фактически, проценты по оставшемуся долгу не рассчитываются, а срок кредита увеличивается с тем, чтобы гражданин смог осуществить выплату.

9. За какой период времени будет подготовлен список граждан и определен размер компенсации, который будет ему выплачен?

Согласно указу, список физических лиц и размер предоставляемых средств, которые будут выплачены каждому физическому лицу, будет подготовлен в течение 45 дней. Это означает, что максимум до конца апреля все граждане будут проинформированы о размере компенсации, которую они получат.

10. Когда граждане смогут получить компенсацию?

Согласно указу, самое позднее время выплаты компенсации - до 28 мая.