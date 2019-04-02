В Азербайджане разработан механизм выплаты компенсаций для физических лиц, чья кредитная нагрузка увеличилась в результате девальваций 2015 года и определен порядок применения льгот по просроченным кредитам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий документ размещен ​на специальном портале Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

Порядок определяет, как и где физические лица могут получить свои компенсации. В частности, отмечается, что физические лица смогут получить компенсации в банках, клиентами которых они являются. Однако клиенты небанковских кредитных организаций или находящихся в процессе ликвидации банков смогут получить компенсации в филиалах почтового оператора.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, выпускаются сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане".

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Также в рамках указа банки получат льготные кредиты под государственную гарантию в размере до 682 миллионов манатов.

В целях предупреждения ухудшения валютной позиции банков, им также предоставят за счет выделенного кредита ценные бумаги на общую сумму до 215 миллионов манатов с годовой процентной ставкой 0,5 процента.