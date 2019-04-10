В мировой экономике в течение последних лет, наблюдается достаточно высокий уровень волатильности, причем турбулентность наблюдается непосредственно и на финансовом рынке, ярким проявлением чего стал мировой финансовый кризис 2008 -2009 годов.

Об этом сказал замдиректора Русской экономической школы, профессор Эльшад Мамедов в ходе обсуждений в формате "круглого стола" на тему "Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона" в пресс-центре АМИ Trend.

По его словам, на сегодняшний день мировая экономика переходит на этап формирования нового, уже шестого по счету технологического уклада, меняется география центров активности, и структурная составляющая экономического развития.

"Это ставит новые задачи перед национальными экономиками Азербайджана и России, которые имеют много схожего. В определенной степени это связано с нашим советским прошлым и, вместе с тем, во многом с ключевыми направлениями наших экономик тех времен, а именно с энергетической, нефтегазовой сферами. Это ставит перед нашими правительствами выбор с точки зрения вариантов диверсификации наших экономик, потому что новый технологический уклад - это в первую очередь ограничения, связанные с использованием энергии, переходом на новые альтернативные варианты энергетики, диверсификацией в сторону высокотехнологичных сфер", - сказал эксперт.

По его словам, одним из ключевых моментов в сфере сотрудничества России и Азербайджана является позитивная динамика по товарообороту.

"Отмечается определенная тенденция в сторону стабилизации. Вместе с тем, показатель в 2,5 миллиарда долларов очень далек от потенциала, который имеется у наших стран. Я полагаю, что к 2025 году мы сможем говорить о товарообороте, как минимум, в размере 10 миллиардов долларов, но для этого необходимо увеличивать инвестиции, степень технологической кооперации между нашими хозяйствующими субъектами, и это является одной из ключевых задач экономических блоков России и Азербайджана. С точки зрения нашего ненефтяного сектора, и с учетом того, что в Азербайджане реализуется политика диверсификации экономики, Россия является приоритетным направлением. Очень важно в ближайшей перспективе реализовывать инвестиционные программы, переходить на взаиморасчет в наших национальных валютах, что с учетом научно-экономического анализа является вполне реалистичной перспективой. Для этого нужно осуществлять комплекс мер, чтобы данный переход был направлен в сторону усовершенствования нашей внешней торговли и, чтобы хозяйствующие субъекты не пострадали от этого. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить стабильность наших национальных валют, и здесь же отмечу, что за последние три года азербайджанский манат удерживает свои позиции на стабильном уровне, чего нельзя сказать, к сожалению, о российском рубле", - сказал эксперт.

Мамедов отметил, что и Азербайджан и Россия имеют достаточно внушительное положительное сальдо, существенный внешний торговый баланс, а при адекватной политике добиться устойчивости на валютном рынке и устойчивости, с точки зрения опережающего роста инвестиций, будет не сложно.

Отметим, что в рамках мероприятия были обсуждены российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание "Конституции Каспия" в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в устранении напряженности и предупреждении новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях "круглого стола" с азербайджанской стороны приняли участие депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, главный редактор информационного агентства " Спутник-Азербайджан" Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, экперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев.