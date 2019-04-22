С 22 апреля 2019 года в Азербайджане начинаются выплаты компенсаций по проблемным кредитам, сообщает Day.Az.

Как отмечается, компенсации получат 602 347 человек.

Учитывая большое количество лиц, которые получат компенсацию, министерство финансов с согласования с Палатой надзора над финансовыми рынками будет поэтапно переводить средства на счета кредитных организаций.

Все выплаты планируется завершить в мае этого года.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане".

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.