Стоимость продукции реализованной в розничной торговой сети Азербайджана за январь-октябрь 2019 года возросла на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,1 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, около 15,742 миллиарда манатов торгового оборота составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 15,381 миллиарда манатов - непродовольственные товары. Стоимость реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,7 и 3,4 процента соответственно.

За отчетный период 45,9 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 4,7 процента - напитки и табачные изделия; 18,3 процента - текстильные изделия, одежду и обувь; 6,1 процента - электрические товары и мебель; 5,6 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,8 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 17,3 процента - на другие непродовольственные товары.

За январь-октябрь 2019 года 21,1 процента продуктов потребления были реализованы в торговых учреждениях; 50,2 процента - частными предпринимателями; а 28,7 процента - на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 28,2 процента, у частных предпринимателей - на 1,6 процента, на рынках и ярмарках показатель понизился на 7,9 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 314,5 маната, что на 14,1 маната выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания, напитки и табачные изделия 159,1 маната, а на непродовольственные товары 155,4 маната.