AZAL запускает новую кампанию в рамках инициативы #EVDƏQAL

"Азербайджанские Авиалинии" активно продолжают призывать граждан страны соблюдать карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. 

В рамках борьбы против COVID-19  и кампании #EVDƏQAL AZAL подготовил новый проект и призывает все структуры страны поддержать эту инициативу. 