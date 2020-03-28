https://news.day.az/economy/1217039.html AZAL запускает новую кампанию в рамках инициативы #EVDƏQAL - ФОТО
AZAL запускает новую кампанию в рамках инициативы #EVDƏQAL - ФОТО
"Азербайджанские Авиалинии" активно продолжают призывать граждан страны соблюдать карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.
В рамках борьбы против COVID-19 и кампании #EVDƏQAL AZAL подготовил новый проект и призывает все структуры страны поддержать эту инициативу.
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