Вкладчикам закрывшихся четырех банков выплачено около 500 млн манатов

С 16 июля по 2 сентября этого года Международный банк Азербайджана выплатил в качестве компенсации вкладчикам находящихся в процессе ликвидации "AGBank" и "NBCBank" более 175,34 млн манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Фонде страхования вкладов (ADIF).

По данным на 2 сентября, 3 560 вкладчикам "AGBank" выплачено в качестве компенсации 67,49 млн манатов, а 3 645 вкладчикам "NBCBank" 107,84 млн манатов.

С 1 июня по 2 сентября "Kapital Bank" выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации "Amrahbank" и "Atabank" в качестве компенсации более 328,23 млн. манатов.

В течение указанного периода по "Amrahbank" 5 381 вкладчикам было выплачено 128,54 млн манатов, по "Atabank" 8 709 вкладчикам 199,68 манатов компенсации.

В целом, на 2 сентября по 4 банкам, находящимся в процессе ликвидации, 21 295 вкладчикам было выплачено 503,57 млн манатов компенсации.