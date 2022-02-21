https://news.day.az/economy/1437719.html В Азербайджане сократилась доля наличных денег в обращении - Микаил Джаббаров
В Азербайджане сократилась доля наличных денег в обращении - Микаил Джаббаров
В Азербайджане доля наличных денег в обращении в национальной валюте сократилась с 60,1 процента в 2017 году до 45,8 процента - в 2021 году.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Сокращение использования наличных денег является важным показателем снижения масштабов теневой экономики", - говорится в публикации.
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