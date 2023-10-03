Состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства развития малого и среднего бизнеса

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), передает Day.Az.

На очередном заседании Наблюдательного совета Агентства развития малого и среднего бизнеса были представлены отчеты за 2022-й и первую половину 2023-го года, обсуждены планы на 2024-й год и другие текущие вопросы.

На заседании, прошедшем под председательством главы Наблюдательного совета, министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, была предоставлена информация о деятельности Агентства за 2022-й и первую половину 2023-го года, обсуждены приоритетные направления развития в 2024 году, меры по развитию и поддержке МСБ, а также другие вопросы.

Председатель правления KOBIA Орхан Мамедов выступил с презентацией о деятельности структуры за отчетный период. Он проинформировал о работах по развитию МСБ, повышению навыков и знаний предпринимателей, расширению их доступа к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, а также о мерах по защите интересов субъектов МСБ. Было отмечено, что в отчетный период 22 Центра развития МСБ провели более 1000 тренингов для почти 12 тыс. предпринимателей и лиц, желающих начать бизнес. Свыше 2,2 тыс. субъектов МСБ оказаны консалтинговые услуги, более 500 - предоставлена помощь в создании бизнес-плана. За отчетный период выдан 51 сертификат "Стартап", предусматривающий льготы для субъектов микро- и малого предпринимательства, занимающихся инновационной деятельностью. Таким образом, число обладателей сертификата достигло 105. 40 субъектов МСБ получили гранты в размере 747 тыс. манатов на реализацию проектов в сферах науки, исследований и поддержки. На основе обращений предпринимателей и по инициативе Агентства проведено 18 исследований внутреннего рынка. Для участия в 23 выставках оказана поддержка 1133 субъектам МСБ. За отчетный период 25 субъектов МСБ воспользовались механизмом поддержки для представления продукции на прилавках торговых сетей. Открыты 20 офисов сети "Друг МСБ", оказывающих услуги и поддержку на местах, таким образом их число достигло 45. В 2023 году открылся Бакинский дом МСБ - третий по счету дом МСБ, объединяющий в себе услуги государственных и частных структур. С каждым годом наблюдается рост числа предпринимателей, пользующихся услугами домов МСБ. В 2022 году они оказали более 73 тыс. услуг, в первой половине 2023 года - свыше 197 тыс. За отчетный период проведено 14 опросов с участием субъектов малого и среднего бизнеса. С начала текущего года в рамках механизма кластера МСБ от предпринимателей поступило 6 обращений, в этом направлении осуществляются соответствующие работы.

На заседании заслушаны мнения членов Наблюдательного совета по указанным направлениям и другим вопросам, проведены обсуждения и приняты соответствующие решения.

В рамках заседания министр экономики Микаил Джаббаров и члены Наблюдательного совета ознакомились с деятельностью Бакинского дома МСБ и встретились с коллективом Агентства развития малого и среднего бизнеса.