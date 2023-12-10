https://news.day.az/economy/1620966.html Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2027 года - Дубравка Джедович Ханданович
Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2027 года - Дубравка Джедович Ханданович
Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2027 года.
Как передает Day.Az, об этом заявила министр горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, отвечая на вопрос Trend.
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