Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2027 года.

Как передает Day.Az, об этом заявила министр горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, отвечая на вопрос Trend.

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