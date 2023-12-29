Будет создана единая информационная система валютных операций

Согласно новому решению в рамках "Положения о единой информационной системе по валютным операциям" будет сформирована единая информационная система по валютным операциям, проводимым резидентами и нерезидентами в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦБА Талех Кязимов подписал новое решение по этому поводу.

Отмечается, что информационная система будет предоставлять информацию о валютных операциях азербайджанских банков, местных филиалов иностранных банков, национального почтового оператора, юридических лиц, имеющих лицензию на валютообменную деятельность.

ЦБА профинансирует расходы на содержание и эксплуатацию информационной системы. Использование данной системы будет бесплатным и будет работать в режиме реального времени в любое время суток, включая нерабочие дни.

Кроме того, использование информационной системы будет осуществляться через электронный кабинет и/или модуль электронного запроса данных. После идентификации с усиленной электронной подписью участники смогут использовать информационную систему через электронный кабинет или модуль электронного запроса информации и осуществлять другие операции, а клиенты смогут получать информацию о своих валютных операциях через информационное окно для клиентов из информационной системы после идентификации с единой системой входа ("ASAN login") на портале электронных услуг ЦБА.

Согласно постановлению, информация о валютообменных операциях будет представлена ​​в информационную систему с первого марта следующего года, а информация об операциях по переводу иностранной валюты за пределы Азербайджана - с первого июля следующего года.

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