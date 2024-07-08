Повысятся ли зарплаты и пенсии в Азербайджане?

По последним данным, министерством труда и социальной защиты населения до 1 ноября будет осуществлена подготовка предложений по повышению минимальной заработной платы.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, передает Day.Az.

"Заработная плата в государственном секторе финансируется, повышается за счет государственного бюджета. В частном секторе, естественно, решение о повышении заработной платы принимается непосредственно частными предпринимателями. По последним данным, министерством труда и социальной защиты населения до 1 ноября будет осуществлена подготовка предложений по повышению минимальной заработной платы. После того, как они будут представлены, ожидается, что в этом направлении будут предприняты шаги. Соответствующее государственное учреждение уже заявило, что будут подготовлены и представлены предложения по минимальной заработной плате.

Пенсии увеличиваются за счет дальнейшей индексации, а также предоставления помощи пенсионерам с 2022 года по поручению главы государства. Индексация будет производиться с 1 января 2025 года. При этом ожидается, что в 2024 году пенсии будут проиндексированы и увеличены в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы. В ближайшее время можно будет оценить приблизительный средний процент индексации. Итоги по социальной сфере в первом полугодии 2024 года позволят спрогнозировать процент индексации на 1 января следующего года.

Предложения по повышению пособий также были представлены на заседаниях Милли Меджлиса. Это также напрямую связано с фискальной и финансовой нагрузкой", - отметил В.Байрамов.

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