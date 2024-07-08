Пакистан готовит инвестиционные предложения для Азербайджана

Пакистан подготовил предложения по расширению экономического сотрудничества с Азербайджаном, включая долевое участие в Пакистанском нефтеперерабатывающем заводе (Pakistan Refinery Limited), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пакистанские СМИ.

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил министру планирования, развития и специальных инициатив страны провести консультативные встречи с соответствующими ведомствами, включая министерства торговли, промышленности, информационных технологий, образования, национальной продовольственной безопасности, Совет по инвестициям, для формирования портфеля инвестиционных предложений в объеме 2-3 млрд долларов США для Азербайджана", - пишут СМИ Пакистана.

В число предложений для Азербайджана вошло участие в проекте подземного хранения газа, нефтепровода White Oil Pipeline, инфраструктуры по сжижению нефтяного газа.

"Также для SOCAR может быть предложена доля в Pakistan Refinery Limited (PRL), создание СП между Pakistan State Oil (PSO) и SOCAR, инвестиции в разведочные блоки на море и суше", - отмечают пакистанские СМИ.

Пакистан планирует пригласить Азербайджан и в проекты по ценным металлам, по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий (не исключается возможность создания IT-кампусов в Азербайджане).

"Кроме того, с Баку ведутся переговоры о транзитной и преференциальной торговле. Рассматривается также возможность увеличения экспорта в Азербайджан из Пакистана фармацевтической продукции и смартфонов", - отмечено в сообщении СМИ Пакистана.

Напомним, что SOCAR Trading, начиная с декабря 2023 года, доставила в Пакистан две партии сжиженного природного газа по конкурентоспособной цене.

Идея о продаже SOCAR доли в пакистанском НПЗ обсуждается около двух лет.

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