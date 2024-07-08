Самир Нуриев о приоритетах Азербайджана на COP29

Окончательный текст соглашения о "принимающей стране", которое будет подписано между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, будет готов в ближайшее время с учетом заключений соответствующих государственных структур.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Самир Нуриев 8 июля на пятом заседании комитета.

Говоря о приоритетах Азербайджана на COP29, Самир Нуриев отметил, что на основе предложений различных государственных структур, а также в результате интенсивных обсуждений с ООН и другими международными структурами подготовлен предварительный список предложений, состоящий из 14 инициатив.

Самир Нуриев отметил, что по согласованию с ООН уже проведено разделение тематических дней COP29.

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