В Азербайджане обновили дизайн одной из монет

Центральный банк Азербайджана выпустил в обращение монеты номиналом 3 гяпиков.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА, производство и обновление монеты номиналом 3 гяпика было осуществлено в 2023 году.

"Монета введена в обращение Центральным банком с учетом имеющихся запасов и потребностей оборота. На обратной стороне обновленной монеты номиналом 3 гяпика появились новые элементы дизайна, включая Государственный герб Азербайджана, а также год выпуска монеты. Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной монеты остались без изменений и соответствуют монете того же номинала, находящейся в обращении. Обновленные монеты будут находиться в обращении параллельно с монетами того же номинала, выпущенными ранее", - говорится в информации ЦБА.

Отметим, что ранее ЦБА обновлял моменты номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 гяпиков.