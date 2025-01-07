Что должны учитывать рисковые налогоплательщики?

Налоговые органы следят за деятельностью налогоплательщиков, пытаясь обеспечить их соответствие законодательству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, с этой целью некоторые налогоплательщики оцениваются как рисковые в зависимости от определенных критериев. Определение рисковых налогоплательщиков важно для того, чтобы понять, выполняют ли они свои налоговые обязательства правильно, а также для предотвращения возможных налоговых уклонений.

Рисковые налогоплательщики: на что им следует обращать внимание?

Существует несколько важных критериев для того, чтобы налогоплательщики считались рисковыми. Юрист Шулан Нагыев отмечает, что налоговые органы могут включать в список рисковых налогоплательщиков тех, кто не имеет экономических ресурсов или имеет их в недостаточном объеме. Среди этих критериев - отсутствие хозяйственных объектов, рабочей силы, основных средств, сырьевых запасов и других экономических ресурсов.

Примеры:

Строительный проект: Компания реализует новый строительный проект, но у нее нет необходимых офисных и производственных помещений. В этом случае компания будет считаться рисовым налогоплательщиком, поскольку отсутствуют необходимые хозяйственные объекты для деятельности.

Производственное предприятие: Производственное предприятие требует высококвалифицированных инженеров и технологических специалистов, но у него нет рабочей силы в этой сфере. Компания продолжает производственный процесс без обеспечения необходимой рабочей силы.

Производство без основных средств: Компания начинает выпуск новой продукции, но необходимые для производства оборудование еще не закуплены. В этом случае компания тоже может быть признана рисковым налогоплательщиком.

Производство без сырьевых запасов: Компания по производству продуктов питания начинает производство без необходимых сырьевых запасов. Это также может привести к признанию компании рисковым налогоплательщиком.

Нелегальные услуги: Компания, например, хочет предоставить медицинские услуги, но не имеет соответствующей медицинской лицензии. Такие случаи также могут привести к попаданию в список рисковых налогоплательщиков.

В соответствии с налоговым законодательством, для юридической оценки таких ситуаций учитываются мнения специалистов и экспертов.

Кроме того, лица, которые представляют товары без использования электронных счетов-фактур, актов приема товаров или таможенных деклараций в соответствии с законодательством, также могут быть признаны рисковыми налогоплательщиками. Например, если компания "A" не импортировала строительные материалы, но передала компании "B" строительные материалы на сумму 50 000 манатов, это также может привести к включению налогоплательщика в список рисковых.

В соответствии с статьей 13.2.81 Налогового кодекса, лица, осуществляющие операции без товара, также считаются рисковыми. Такие операции - это сделки, которые оформляются с целью получения дохода без фактического предоставления товаров, работ или услуг.

Рисковые налогоплательщики должны внимательно следить за такими ситуациями, действовать в соответствии с законодательством и избегать возможных налоговых проверок.