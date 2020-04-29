ТОП-10 приложений на Android и iOS, которыми пользуются азербайджанцы во время карантина

Названы топ-10 приложений на PlayStore и AppStore, которыми пользуются азербайджанцы в самоизоляции во время особого карантинного режима, установленного Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как передает Day.Az, статистику предоставила Аналитическая компания Sensor Tower, чьи исследования используют крупные разработчики, инвесторы и издатели мобильных приложений в мире.

Согласно рейтингу, азербайджанцы, сидя дома, проводят онлайн-конференции, общаются, играют в игры и смотрят сериалы.

Первые 2 места на обеих операционных системах занимают Microsoft Teams и ZOOM, предназначенные для групповых видеозвонков и онлайн-совещаний. Резкий рост популярности этих приложений связан с тем, что с 31 марта Оперативным штабом при Кабинете министров на территории Азербайджана был объявлен особый карантинный режим и многим сотрудникам компаний приходится работать из дома. Отметим, что согласно рекомендациям Оперштаба, только 30% сотрудников компаний при соблюдении правил безопасности могут приходить на работу, если работодатель зарегистрирует их в системе разрешений.

Третьим самым используемым приложением для владельцев Android-смартфонов, обойдя Whatsapp, стал видеохостинг TikTok, который за короткое время обрел глобальную популярность среди молодых людей в мире. Владельцы же Apple стали чаще пользоваться мессенджером Telegram, а мессенджер купленный Facebook-ом напрочь отсутствует в списке.

Среди игр наиболее популярны Save The Girl, Gardenscrapes (у пользователей Android), Stack Ball 3D и мобильная версия всемирно известного шутера PUBG (iOS).

Кроме того, согласно отчету, азербайджанцы пользующиеся смартфонами с операционной системой от Google больше времени проводят просматривая контент в Instagram, в то время как владельцы iPhone'ов смотрят сериалы в Netflix, который в период карантина бесплатно поделился документальными фильмами.

Мехти Ахмедзаде