Раскрыты подробные характеристики iPhone 17 Pro

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) подробности о будущем флагманском смартфоне iPhone 17 Pro, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, iPhone 17 Pro имеет кодовое название 253 и на данный момент находится на этапе инженерных испытаний. Устройство будет оснащено новой камерой, выступающей над поверхностью задней панели более чем на 2 мм, а линзы камеры выступают на более чем 1 мм.

Тестируемый в Apple прототип выполнен в полностью серебристом цвете, однако блок камеры может быть различных оттенков, включая черный.

Прототип также имеет слот для физической SIM-карты и кнопку управления камерой. Боковая рамка изготовлена из алюминия с текстурой, напоминающей кожу, а задняя панель выполнена из стекла.

Диагональ экрана iPhone 17 Pro составляет около 6 дюймов, а его аккумулятор получит емкость около 5200 мАч.

Насколько достоверны эти сведения, неизвестно, но характеристики iPhone 17 Pro могут измениться до выхода устройства, так как в компании могут тестировать сразу несколько вариантов.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.