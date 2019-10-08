Благодаря противовоспалительному и сосудорасширяющему действию его ингредиентов это натуральное средство может помочь уменьшить проявление варикозного расширения вен и улучшит кровообращение в ногах.

Варикозное расширение вен, или варикоз, является одной из эстетических проблем, которой наиболее подвержены взрослые женщины. Он развивается, когда вены расширяются и препятствуют нормальному возвращению крови к сердцу.

Обычно, при помощи клапанов в венах поток крови направляется от ног к сердечной мышце. Но со временем они могут деформироваться и, следовательно, образуется варикоз.

Это может быть результатом вредных привычек, таких как малоподвижный образ жизни или курение, но у некоторых людей варикозное расширение вен развивается как следствие генетических проблем, беременности и гормонального дисбаланса.

Первоначально он проявляется в легкой форме, в виде венозных "сеточек", но, постепенно, формируются выступающие вены на ногах.

Очень важно начать своевременное и эффективное лечение, потому что в дополнение к тому, что ноги плохо выглядят, варикоз может вызвать воспаление и боль.

К счастью, сегодня существует много средств, которые помогут значительно уменьшить проявление этой проблемы, и вам совершенно не нужно тратить большие суммы денег на них.

На самом деле, самостоятельно и при помощи натуральных ингредиентов, мы можем приготовить очень эффективные и недорогие средства.

На этот раз мы хотим поделиться с вами рецептом крема из алоэ, моркови и яблочного уксуса, который поможет вам победить варикоз. Обязательно попробуйте его!

Благодаря каким свойством это натуральное средство поможет лечить варикоз?

Лечение на основе алоэ вера, моркови и яблочного уксуса выступает в качестве дополнения к диете и спорту, оно поможет снять воспаление и уменьшить варикозное расширение вен.

Этот продукт используется наружно, поэтому вы можете использовать его ежедневно для того, чтобы стимулировать кровообращение и уменьшить боль.

Гель алоэ вера, один из его основных активных веществ, хорошо известен в косметической промышленности за его питательные свойства и способность к увлажнению.

Он обладает также противовоспалительным и сосудорасширяющем действием, что помогает уменьшить размер пораженных вен и обеспечить нормальный приток крови.

Также в геле алоэ вера содержится значительное количество антиоксидантов и воды, поэтому его легко нанести, не повреждая кожу.

Другой его компонент, морковь, характеризуется тем, что является источником бета-каротина и антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен.

Витамины, минералы и клетчатка делают этот овощ незаменимой частью здоровой диеты.

При варке морковь приобрет мягкую консистенцию и очень легко наносится, что облегчает ее местное использование.

Многие из ее активных соединений используются как часть укрепляющих процедур, так как они улучшают эластичность кожи и предотвращают ее обвисание.

Кроме того, морковь является отличным продуктом, улучшающим состояние варикозных вен, поскольку она стимулирует кровоток и уменьшает воспаление.

И наконец, последний компонент нашего средства - это яблочный уксус, питательный, тонизирующий, в нем содержатся мощные противовоспалительные соединения, которые очень уместны в этом лечении.

Непосредственное нанесение уксуса на кожу помогает восстановить нормальный размер пораженных вен и обеспечивает чувство облегчения от стресса и тяжести в ногах, которые обычно сопровождают варикоз.

Как приготовить это средство против варикоза?

Рецепт приготовления этого средства очень прост и не займет слишком много времени, в нем всего три ингредиента.

Тем не менее, перед тем, как начать лечение, хотим предупредить, что это лишь дополнение к основному лечению, это средство не работает в одиночку.

Несмотря на то, что постоянное использование улучшает кровообращение и общее состояние вен, вы должны сочетать его применение с правильной диетой и регулярными физическими упражнениями, чтобы достичь желаемого эффекта.

Ингредиенты

1 большая морковь

2 листа алоэ вера

3 столовые ложки яблочного уксуса (30 мл)

Приготовление

Почистите морковь, нарежьте ее мелкими кусочками и варите в кастрюле с водой до мягкого состояния.

Когда все будет готово, разомните ее в пюре при помощи вилки.

Разрежьте листья алоэ ножом и выдавите гель, который содержится внутри.

Смешайте его с морковью и яблочным уксусом.

После того, как вы получите пасту, по консистенции похожую на сливки, приступите к нанесению этого средства.

Как его применять?

Проведите отшелушивание ног перед нанесением крема, чтобы он хорошо впитался.

Затем распределите крем на участках с варикозом и сделайте легкий массаж , от лодыжек до икр.

, от лодыжек до икр. Оставьте средство на 30 - 40 минут и смойте холодной водой.

Повторяйте эту процедуру каждый день, следуя этой инструкции.

Как вы можете заметить, вам совершенно не нужно тратить огромные деньги на дорогие коммерческие процедуры, чтобы справиться с этой проблемой.

Если вы последуете нашим советам и будете последовательно и регулярно использовать это средство, вы заметите результат!

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