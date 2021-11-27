Ученые создали молекулы, нейтрализующие РНК коронавируса внутри клеток

Биологи из США выяснили, что три модифицированных версии амилорида, лекарства от гипертонии, могут соединяться с РНК коронавируса и блокировать сборку новых вирусных частиц в зараженных клетках. Об этом сообщила пресс-служба университета Дьюка со ссылкой на статью в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы открыли первую молекулу, которая атакует именно вирусную РНК. Все остальные противовирусные препараты, в том числе ремдесивир, паксловид и молнупиравир, атакуют SARS-CoV-2 опосредованно, соединяясь с различными коронавирусными белками", - заявила профессор университета Дьюка в Дареме (США) Аманда Харгроув, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Харгроув и ее коллеги совершили это открытие в ходе опытов с различными модификациями амилорида, лекарства от гипертонии и отека различных органов тела. Еще до начала пандемии ученые заметили, что данное вещество могло соединяться с РНК вируса EV71, который вызывает энтеровирусный везикулярный стоматит у детей.

Данное наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что молекулу амилорида можно модифицировать таким образом, что она начнет встраиваться в нити РНК коронавируса и будет мешать их интеграции внутрь оболочек новых вирусных частиц. Руководствуясь этой идеей, биологи подготовили два десятка вариаций амилорида и проследили за их взаимодействиями с копиями генома SARS-CoV-2.

Универсальное лекарство от коронавирусов

Как показали эти опыты, сразу три версии этого препарата, получившие имена DMA-132, DMA-135 и DMA-155, активно соединялись с РНК коронавируса и мешали ее молекуле принимать правильную форму, необходимую для интеграции генома SARS-CoV-2 в его оболочку. Работу этих веществ ученые проверили на культурах легких человека, зараженных коронавирусом или вирусом простуды OC43.

В дополнение к этому, ученые обнаружили, что молекулы модифицированного амилорида мешали клеточным системам считывать вирусную РНК и использовать ее для производства различных вирусных белков. Это дополнительно снижает шансы на то, что зараженная клетка начнет производить новые вирусные частицы.

Как предполагают ученые, данные вариации амилорида будут аналогичным образом действовать и на другие коронавирусы, в том числе возбудителей атипичной пневмонии MERS и ближневосточной лихорадки MERS. Это связано с тем, что их молекулы соединяются с той частью коронавирусной РНК, которая критически важна для их размножения и поэтому она почти не меняется со временем.

В ближайшее время профессор Харгроув и ее коллеги планируют создать новые, более действенные версии этих вариаций амилорида, способные подавлять размножение вируса в менее высоких концентрациях. Их создание откроет дорогу для клинических испытаний первых универсальных лекарств от большинства опасных коронавирусов, подытожили ученые.